Merkel mahnt Einhaltung von Corona-Regeln trotz Lockerungen an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat trotz der Lockerungen die Einhaltung der Corona-Regeln angemahnt. Man komme in eine neue Phase der Pandemie, sagte Merkel am Montagnachmittag nach einer Videokonferenz mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), und dem Gesundheitsamt Wernigerode. Es sei jetzt notwendig, "dass wir bei allen Lockerungen auch wirklich Sicherheit haben, dass die Menschen sich an die Grundgebote halten, also Abstand, Mund-Nasen-Schutz tragen, aufeinander Rücksicht nehmen. Das ist ganz wichtig", so die Bundeskanzlerin weiter.





© dts Nachrichtenagentur