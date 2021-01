Merkel mahnt CDU zu Sorgfalt bei der Vorsitzwahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Partei zu einer sorgfältigen Abwägung bei ihrer weiteren Ausrichtung gemahnt. "Ich wünsche mir jetzt, dass dieser Parteitag die richtigen Entscheidungen für die Zukunft trifft", sagte die Kanzlerin am Freitagabend in einer Videoschalte bei der Veranstaltung. "Das werden vor allem erstmal personelle Entscheidungen sein. Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet", so Merkel.

Zur Wahl stehen Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen sowie ein Team aus NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn.



