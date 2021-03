Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Rücknahme der jüngsten Lockdown-Lockerungen angekündigt. "Wir werden leider von der Notbremse Gebrauch machen müssen", sagte Merkel am Freitagabend nach Beratungen mit Bund und Ländern, bei denen es eigentlich um die Impfstrategie ging. Die Regeln, die bis zum 7. März galten, würden wohl wieder in Kraft gesetzt werden müssen, sagte die Kanzlerin, auch wenn Details noch am Montag mit den Ministerpräsidenten beraten werden.

Die Situation entwickele sich "sehr schwierig", so Merkel. Die Inzidenz sei für sie weiterhin eine wichtige Größe, ebenso wie der R-Faktor.



