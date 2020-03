Merkel fordert mehr Einsatz von Männern in der Familie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert mehr Einsatz von Männern in der Familie. "Wir können die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben nur erreichen, wenn auch Männer sich stärker einbringen in die Familienarbeit, in die Sorgearbeit, in die Pflege und auch in die Erziehung der Kinder", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Hier habe das Thema Elterngeld sehr geholfen.

2008 hätten nur 21 Prozent der Väter Elterngeld genommen, heute seien es schon 36 Prozent. "Ich kann alle Väter nur ermutigen, diesen Lebensabschnitt auch einmal wahrzunehmen, sich der Erziehung der Kinder zu widmen", sagte die Kanzlerin, die selbst kinderlos ist.



© dts Nachrichtenagentur