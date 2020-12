Marburger Bund für harten Lockdown nach Weihnachten

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Empfehlung der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina für einen harten Lockdown nach Weihnachten begrüßt. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Nach mehr als fünf Wochen Teil-Lockdown müssen wir leider konstatieren, dass die Welle nicht gebrochen ist", sagte sie.

Die Intensiv- und Isolierstationen füllten sich von Tag zu Tag, ohne dass irgendeine Trendumkehr zu erkennen sei und leider starben täglich Hunderte von Menschen an oder mit einer Covid-19-Infektion, so Johna. "Kontaktbeschränkungen sind derzeit die einzige Möglichkeit, die Ansteckungsraten deutlich zu verringern", argumentierte sie. Johna forderte zudem, frühere Überlegungen der Bundesländer für Einschränkungen oder Verbote von Silvester-Feuerwerk wieder aufzugreifen. "Es muss unbedingt verhindert werden, dass zusätzlich zu den Covid-19-Patienten und den vielen anderen Notfällen auch noch Tausende Menschen mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper in die Notaufnahmen kommen", sagte sie. Die Verbandsvorsitzende mahnte, in vielen Kliniken seien die Belastungsgrenzen längst erreicht. "Wer über Wochen mit höchstem Einsatz arbeitet und kaum noch Pausen hat, droht selbst krank zu werden", sagte sie. Es sei alarmierend, dass dem Robert-Koch-Institut am Wochenende erstmals mehr als 500 SARS-CoV-2-Neuinfektionen unter Gesundheitsmitarbeitern binnen 24 Stunden gemeldet worden seien. Johna forderte eine Entlastung von Ärzten sowie Pflegekräften. "Planbare Eingriffe, die aus individueller ärztlicher Beurteilung keine Dringlichkeit haben, sollten ausgesetzt und alle Krankenhäuser angemessen finanziell entschädigt werden", verlangte sie. Zudem fordere der Marburger Bund schon seit Wochen, dass Vorgaben zur Dokumentation und andere Verwaltungstätigkeiten ausgesetzt werden müssten. "Die Politik stellt sich aber weiterhin taub", kritisierte Johna: "Unsinnige Vorgaben zur Kosten- und teils auch zur Qualitätskontrolle sind offenkundig wichtiger, als Zeit für Patientinnen und Patienten."



