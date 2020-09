Mann stirbt nach Stichwaffen-Angriff in Birmingham

Bei den Stichwaffen-Angriffen im Zentrum der britischen Großstadt Birmingham ist in der Nacht zum Sonntag mindestens eine Person getötet worden. Es handele sich um einen Mann, teilte die örtliche Polizei am Sonntagmittag mit. Zudem seien sieben weitere Personen verletzt worden, davon zwei schwer.

Mordermittlungen wurden eingeleitet. Die Angriffe hatten sich zwischen 00:30 Uhr und 02:20 Uhr Ortszeit ereignet. Die Behörden gehen davon aus, dass sie miteinander in Verbindung stehen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren auch am Sonntagmittag noch unklar. Man tue alles, um herauszufinden, wer für die Taten verantwortlich sei, so die Polizei weiter. Die Präsenz von Sicherheitskräften vor Ort wurde erhöht. Birmingham ist nach London die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs. Als Zentrum der West Midlands zählt sie knapp über 1,1 Millionen Einwohner.



