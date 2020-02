Nach der Gewalttat von Hanau warnt Außenminister Heiko Maas (SPD) vor einem erstarkten Rechtsterrorismus in Deutschland. "Wenn sich der Verdacht erhärtet, ist die grauenhafte Tat in Hanau der dritte rechtsextreme Mordanschlag in Deutschland in einem Jahr. Rechtsterrorismus ist wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden. Da gibt es rein gar nichts zu relativieren", sagte Maas dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Es sei längst Zeit zu erkennen: Demokratie müsse sich wehren gegen die "Feinde der Freiheit". Das gelte natürlich für den Rechtsstaat. "Das gilt aber auch für uns alle", so der SPD-Politiker. "Unser ganzes Mitgefühl gilt den Familien und Freunden der Toten", sagte Maas weiter. "Trauer und Entsetzen muss uns Ansporn sein, jetzt umso entschiedener für unsere liberale Demokratie einzutreten."



© dts Nachrichtenagentur