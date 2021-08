Maas kündigt weitere Bundeswehr-Flüge nach Kabul an

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat weitere Rettungsflüge der Bundeswehr aus Afghanistan angekündigt. "Abhängig von der sich entwickelnden Sicherheitslage vor Ort" werde man heute noch zwei Bundeswehr-Flugzeuge nach Kabul schicken, sagte er am Mittwochabend. Man habe derzeit keine belastbaren Sicherheitszusagen, dass die Taliban Afghanen frei zum Flughafen passieren ließen.

Botschafter Markus Potzel sei in Doha eingetroffen und habe auch schon Gespräche mit Vertretern der Taliban geführt. Man habe über 200 afghanische Staatsangehörige ausfliegen können, die Hälfte davon Frauen. "Wir setzen jetzt alles daran, die Luftbrücke aufrechtzuerhalten, solange das möglich ist und soviele Menschen wie möglich in diesem Zeitraum auszufliegen", so Maas. Man müsse aber davon ausgehen, "dass dieses Zeitfenster auch begrenzt ist", so der SPD-Politiker. Aber alle Verantwortlichen vor Ort "bemühen sich darum, insbesondere die Vereinigten Staaten, diesen Zeitraum so gut wie möglich auszuschöpfen", sagte der Minister.



