Maas kündigt Rückholaktion für gestrandete Deutsche an

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eine "konzertierte Rückholaktion" für wegen der Coronavirus-Pandemie im Ausland gestrandete Touristen angekündigt. "Wir werden alles dafür tun, den tausenden deutschen Reisenden, die im Ausland gestrandet sind, in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen", sagte Maas am Dienstagmorgen in Berlin. Für diese Maßnahme werde man bis zu 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Zunächst sollen nach Angaben von Maas im Laufe der nächsten Tage Pauschalreisende aus besonders betroffenen Gebieten geholt werden. "Dazu zählen im wesentlichen zunächst Marokko, die Dominikanische Republik, die Philippinen, Ägypten und die Malediven." Darüber hinaus müsse verhindert werden, dass weitere deutsche Reisende im Ausland stranden, so der SPD-Politiker weiter. Deshalb warne man vor allen touristischen Reisen ins Ausland. Diese Warnung gelte weltweit. "Bitte bleiben Sie zu Hause. Das hilft Ihnen und anderen", mahnte Maas.



© dts Nachrichtenagentur