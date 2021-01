Maas für schnelle Konsultationen mit Biden-Administration

Vor dem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel am Montag drängt Außenminister Heiko Maas (SPD) auf schnelle Konsultationen zwischen den USA und der EU. "Die USA sind wieder an Bord. Das ist eine gute Nachricht für uns in Europa", sagte Maas der "Bild am Sonntag". Und weiter: "Ich freue mich darauf, in den nächsten Tagen die Konsultationen mit dem neuen Team zu beginnen. Wir haben eine Menge zu besprechen, und gemeinsam können wir vieles erreichen, was wir ohne die USA nicht schaffen können."

Am Montag werde man mit den EU-Außenministern darüber sprechen, "wie wir auf Amerika zugehen".



