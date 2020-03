Maas begrüßt Olympia-Verschiebung

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die geplante Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio begrüßt. "Olympia wird um ein Jahr verschoben. Das ist eine vernünftige Entscheidung", teile Maas am Dienstagnachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

"Die Gesundheit geht vor", so der Außenminister. So bitter das für viele Sportler sei: "Das Risiko einer weiteren massenhaften Verbreitung der Corona-Pandemie bei Olympia wäre zu groß." Japans Premierminister Shinzō Abe hatte die Verschiebung nach einer Telefonkonferenz mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, angekündigt. Eine offizielle Bestätigung des IOC gab es zunächst nicht. Ursprünglich sollte das Sportevent vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in Tokio stattfinden.



