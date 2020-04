Linken-Chefin verlangt Gratis-Masken für alle

Linken-Chefin Katja Kipping hat sich für eine bundesweite Maskenpflicht auch in Schulen ausgesprochen und eine kostenlose Bereitstellung gefordert. Eine Maskenpflicht sei "grundsätzlich ein sinnvoller Vorschlag. Der aktuelle Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen sollte so bald wie möglich durch eine allgemeine Regelung harmonisiert werden", sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Sie reagierte damit auf die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, von denen mehrere das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes etwa in Bussen und Bahnen schon vorgeschrieben haben. Damit eine Maskenpflicht nicht zu einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit und auch nicht zu einer finanziellen Belastung werde, dürfe der Staat die Menschen, denen er die Maskenpflicht aufbürde, aber "nicht mit dem Problem der Beschaffung alleinlassen", so die Linken-Chefin weiter. Es müssten also ausreichend Masken ausgeteilt werden. Das Voranschreiten einzelner Länder sieht Kipping kritisch: "Damit sichergestellt werden kann, dass zum Beginn der Maskenpflicht auch alle Masken zur Verfügung haben, ist ein entsprechender zeitlicher Vorlauf nötig", mahnte sie. Die Maskenpflicht sollte an all den Orten gelten, an denen eine Einhaltung des Mindestabstandes regelmäßig schwierig sei. "Dazu gehören Geschäfte, Busse und Bahnen, aber auch Haltestellen, Klassenzimmer und viele Arbeitsplätze", so die Linken-Politikerin. Zudem müsse auch klar sein, "dass die Durchsetzung der Maskenpflicht nicht zu einer Flut von Ordnungsgeldern" führen dürfe. Ein einfacher Platzverweis für Menschen ohne Masken an den Orten, an denen die Maskenpflicht gelte, müsse genügen, so die Linken-Chefin weiter. Überdies müsse sichergestellt werden, dass bei der Austeilung der Masken kein Gedränge entstehe, das selbst wieder ein Infektionsrisiko darstelle. "Am besten wäre, wenn man sich zusätzlich zu Verteilungen an öffentlichen Plätzen die Masken per Online-Formular nach Hause bestellen könnte", sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zudem könne für alle, "die gut nähen können und wollen, ein entsprechendes Näh-Set angeboten werden und allen anderen die fertigen Masken", so die Linken-Politikerin.



© dts Nachrichtenagentur