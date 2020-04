Linke fordert Bonus auch für Krankenpfleger

Die Linkspartei fordert, nicht nur den Alten-, sondern auch den Krankenpflegern eine Prämie für ihre Arbeit zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu zahlen. "In allen Bereichen der Pflege wird gerade Großartiges geleistet", sagte die Linken-Gesundheitspolitikerin Pia Zimmermann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Es wäre ein fatales Signal, einen finanziellen Bonus als symbolische Anerkennung jetzt nur in der Altenpflege zu gewähren", sagte sie.

So gebe es in der Krankenpflege seit 2017 wieder rückläufige Beschäftigungszuwächse. "Das liegt auch an der mangelnden Wertschätzung", sagte sie. Nach Berechnungen der Pflege-Politikerin auf Grundlage aktueller Statistiken der Bundesagentur für Arbeit würde ein Bonus von 1.500 Euro für Altenpfleger knapp eine Milliarde Euro kosten. Weitet man den Zuschuss auf die Krankenpflege aus, kommen weiter 1,7 Milliarden Euro hinzu - zusammen also 2,7 Milliarden Euro. Die Linkspartei machte auch Vorschläge zur Finanzierung. Zimmermann forderte, den Anteil am Einkommen zu erhöhen, auf den Pflegebeiträge gezahlt werden müssen. "An der Finanzierung der Pflege müssen auch die Spitzenverdiener künftig angemessen beteiligt werden", sagte Zimmermann. Derzeit beträgt die Beitragsbemessungsgrenze in der Pflege monatlich 4.687,50 Euro, berichtet das RND. Lohnbestandteile darüber sind abgabenfrei. Den Bonus für die Krankenpflege will die Linkspartei aus der Reserve des Gesundheitsfonds bezahlen. "Zu überlegen ist zudem, wie auch andere Beschäftigte in Bereichen mit deutlich höherem Infektionsrisiko einen Gefahrenausgleichs bekommen können", sagte Zimmermann. Arbeitergeber und Gewerkschaften in der Altenpflege haben sich bereits auf einen gestaffelten Bonus von bis zu 1.500 Euro geeinigt. Unklar ist aber weiterhin, wer die Kosten übernehmen soll. Erwartet wird eine Aufteilung auf Bund, Länder und die Pflegekassen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Heil (SPD) wollen dazu in den kommenden Tagen einen Vorschlag vorlegen.



© dts Nachrichtenagentur