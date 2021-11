FDP-Chef Christian Lindner macht sich für frühere Booster-Impfungen stark. "Jede Woche, die wir zusätzlich gewinnen und unter die sechs Monate kommen, ist potenziell mehr Sicherheit und Freiheit", sagte er der RTL/n-tv-Redaktion. Zu den "Ampel"-Plänen über eine Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen sagte Lindner: "Eine allgemeine Impfpflicht lehnen wir ab, aber in ganz eng begrenzten Bereichen, also in Alten- und Pflegeheimen über eine Impfpflicht nachzudenken, das muss diskutiert und geprüft werden. Das machen wir jetzt sehr kurzfristig."

Der Liberale begrüßte darüber hinaus die aktuellen Länderbeschlüsse zu 2G-Plus: "Ich glaube nicht, dass das überall nötig ist, aber in der Tendenz geht es dahin. Das ist eine verhältnisfähige Balance, noch gesellschaftliches Leben zu erhalten und soziale Schäden zu reduzieren, aber auf der anderen Seite eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern", so der FDP-Chef weiter.



© dts Nachrichtenagentur