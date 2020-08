Bayer Leverkusen steht im Viertelfinale der Europa League. Die Werkself gewann am Donnerstagabend im Rückspiel 1:0 gegen die Glasgow Rangers, das Hinspiel hatten die Deutschen auswärts 3:1 gewonnen. Leverkusen hatte gegen die Rangers alles im Griff, allenfalls die hohen Temperaturen zögerten wohl den Siegtreffer hinaus.

Nach vielen guten Chancen traf Moussa Diaby in der 51. Minute, von den Gästen wurde praktisch nichts zugelassen. Damit wird Leverkusen im Viertelfinale am Montag in Düsseldorf gegen Inter Mailand antreten. Wegen der Corona-Pandemie werden alle Spiele ab dem Achtelfinale als Finalturnier in vier NRW-Stadien ausgetragen. Am Abend hat Eintracht Frankfurt noch die Chance, als zweiter deutscher Club daran teilzunehmen. Dabei muss allerdings ein dickeres Brett gebohrt werden: Das Hinspiel war im heimischen Stadion 0:3 gegen Basel verloren worden.



