Lehrerverband warnt vor Kontrollverlust über Pandemiegeschehen

Der Deutsche Lehrerverbandes warnt angesichts steigender Infektionszahlen vor einem Kontrollverlust über das Pandemiegeschehen an den Schulen. "Es gibt erschreckende Inzidenzen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Die Vielzahl der Corona-Ausbrüche an den Schulen muss uns große Sorgen bereiten", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).

"Die Gefahr ist immens, dass wir die Kontrolle über das Pandemiegeschehen an Schulen verlieren", fügte er hinzu. Meidinger kritisierte ausdrücklich: "Bei vielen Landesregierungen hat sich zum Thema Corona und Schule eine Grundhaltung etabliert, die sich so beschreiben lässt: "Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt." Das heißt die Verantwortlichen stellen die eigenen politischen Wünsche über die wissenschaftliche Expertise." Der Lehrervertreter plädierte zugleich dafür, weiter an der Maskenpflicht festzuhalten. "Ich halte es für höchst bedenklich, wenn Bundesländer sich entgegen der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts von der Maskenpflicht an Schulen verabschieden, obwohl die Infektionen bei Schulkindern durch die Decke gehen", sagte Meidinger. "Die Maskenpflicht macht unsere Schulen sicherer, das zeigen auch ganz aktuelle Studien", ergänzte er. "Deshalb müssen wir an ihr voraussichtlich solange festhalten, wie die 4. Welle durch die Schulen rollt."



