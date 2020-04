Lauterbach häufigster Talkshow-Gast in Coronakrise

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist in der Coronakrise der häufigste Talkshow-Gast. Der promovierte Epidemiologe Lauterbach wurde mit neun Auftritten am öftesten eingeladen, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine eigene Auswertung der öffentlich-rechtlichen Formate "Maischberger. Die Woche", "Anne Will", "Markus Lanz", "Hart aber fair" und "Maybrit Illner", die sich seit Jahresbeginn mit der Corona-Pandemie befasst haben.

Auf Platz zwei folgen mit je sieben Auftritten die Virologin Melanie Brinkmann von der Technischen Universität Braunschweig und ihr Kollege Alexander Kekulé, Professor an der Universität Halle-Wittenberg. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt laut BamS-Auswertung mit sechs Auftritten auf Platz vier, gefolgt von Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe von der Universität Hamburg, mit fünf Teilnahmen an Corona-Talkshows. Jeweils vier Mal saßen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sowie die Virologen Christian Drosten (von der Berliner Charité) und Hendrik Streeck (Universität Bonn) bei den Talkformaten von ARD und ZDF. Sie belegen damit Platz sechs.



