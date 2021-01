Lauterbach erwartet EM-Absage

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach begrüßt Forderungen nach einer Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft - befürchtet aber eine noch drastischere Entscheidung. "Ich finde es gut, dass Berti Vogts den Gedanken einer Verschiebung äußert. Aber ich glaube, dass die EM komplett abgesagt wird, weil wir im März eine Situation haben werden, die in vielen Ländern Europas schlechter sein wird als heute", sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal T-Online.

Am 5. März will die UEFA über die Form der Austragung des Turniers entscheiden. Der SPD-Politiker gibt aber zu bedenken: "Wir könnten im März eine Situation erleben, in der kaum jemand überhaupt auf die Idee kommen wird, eine Fußball-EM auszutragen." In einer Kolumne hatte Vogts zuvor von den Organisatoren des Turniers gefordert, die geplante Durchführung im Sommer - in zwölf Ländern - zu überdenken. "Verschiebt die Fußball-EM - sonst ist es zu spät", schrieb der frühere Bundestrainer. Eine EM in nur wenigen Monaten sei "illusorisch". Lauterbach stimmt zu: "Wir können in Europa nicht davon ausgehen, dass wir bis Mitte des Jahres ausreichend Impfstoff haben werden." Sollte ein Turnier im Juni tatsächlich möglich sein, sei es "am wahrscheinlichsten", dass es ausschließlich Geisterspiele geben werde. Eine von Vogts angeregte Verschiebung in den Dezember hält Lauterbach allerdings nicht für sinnvoll. "Ich bin mir nicht sicher, dass wir im Winter 2021 schon wieder Großereignisse mit vielen Zuschauern sehen werden. Ich halte es für grundsätzlich möglich, aber sicher bin ich mir nicht." Die Entwicklung der Pandemie sei zu unklar. "Es kann sehr gut sein, dass wir bis zum Sommer die Mutation überall in Europa haben. Und bereits im März soll über die Form der Austragung der Fußball-EM entschieden werden. Ich persönlich glaube, dass wir im März eine sehr schlechte Lage haben werden - und das europaweit."



