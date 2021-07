Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding werden bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio am Freitag die deutsche Fahne tragen. Die beiden Sportler wurden per Online- sowie Athleten-Abstimmung bestimmt. Eine Neuregelung machte das gemischte Fahnenträger-Duo möglich.

Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro hatte Tischtennis-Star Timo Boll die deutsche Fahne getragen. In London 2012 war Hockeyspielerin Natascha Keller diese Ehre zuteilgeworden, 2008 in Peking war es Basketballer Dirk Nowitzki. Sowohl Ludwig als auch Hausding konnten in der Vergangenheit bereits Olympia-Medaillen gewinnen. Die Beachvolleyballerin wurde 2016 Olympiasiegerin, während Hausding in Peking Silber und in Rio Bronze holte.



