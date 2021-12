Lars Klingbeil ist zum SPD-Parteichef gewählt. Auf dem Parteitag am Samstag erhielt er die erforderliche Anzahl an Stimmen. Klingbeil will zusammen mit Saskia Esken eine Doppelspitze bilden.

Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.



