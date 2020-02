Die Grünen-Verbraucherschutzpolitikerin Renate Künast hat davor gewarnt, dass unseriöse Anbieter im Internet aus der Angst vieler Menschen vor dem Coronavirus Profit schlagen wollen. "Es ist Verbraucherabzocke, wenn Anbieter das Coranavirus nutzen, um `Schutz-Artikel` überteuert an die Frau und den Mann zu bringen", sagte die frühere Verbraucherschutzministerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Wenn Verbraucher überteuerte Angebote entdecken, sollten sie die "Abzocke bitte öffentlich machen oder beim Verbraucherzentrale Bundesverband melden", appellierte das Mitglied im Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz.

Zudem rief Künast dazu auf, sich auf "seriösen Internetseiten wie zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut" über Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus zu informieren, anstatt "Hals über Kopf Hamsterkäufe zu starten". In Italien war es am Mittwoch zu Razzien bei Amazon und Ebay wegen Geschäftemacherei gekommen. Ein Sprecher von Amazon Deutschland sagte den Funke-Zeitungen, dass es die Amazon-Richtlage untersage, überzogene Preise durchzusetzen. "Wir entfernen Angebote, die gegen unsere Richtlinien verstoßen", sagte der Sprecher. Die Entwicklung der Lungenkrankheit Covid-19 beobachte Amazon, bei Bedarf werden "notwendige Maßnahmen" getroffen, kündigte der Amazon-Sprecher an.



© dts Nachrichtenagentur