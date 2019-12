Es gibt Fußballer, die ihr extrovertiertes Leben permanent ins Rampenlicht stellen und ihren Lebensstil mit auf den Platz nehmen. Es gibt aber auch Sportler, die kaum auffallen und sich stets im Hintergrund halten. Und dann gibt es Sympathieträger wie Toni Kroos. Die Dokumentation über den gebürtigen Greifswalder ist nun auf DVD und Blu-ray für das Heimkino erschienen.

Toni Kroos gehört zu den beliebtesten Fußballern, die sich in der Nationalmannschaft ein unentbehrliches Standing gesichert haben. Dass er Talent mitbringt, davon konnte sich jeder Fußballfan bei der Weltmeisterschaft 2014 überzeugen. Neben seinem Können punktet er jedoch auch mit Witz, Charme und Zurückhaltung. Diese Kombination sichert ihm bei Fans und Experten viel Pluspunkte.

Regisseur Manfred Oldenburg hat sich der Geschichte von Toni Kroos angenommen und dem Fußballstar eine sehenswerte Dokumentation gewidmet. Im Sommer 2019 im Kino gestartet kann der zweistündige Film nun auch auf dem heimischen TV erlebt werden. Bisher nicht veröffentlichte Szenen, Einblicke ins Privatleben und der Rückblick auf die Ausnahmekarriere des Greifswalders ist seit 12. Dezember für das Heimkino erhältlich. In offenen Worten und neuen Blickwinkeln erzählt Toni Kroos selbst über seinen Wechsel zu Real Madrid, das einmalige Glücksgefühl des WM-Sieges 2014 und seine Zukunftspläne.

Fußball im Kino

Mit der Dokumentation schafft es Manfred Oldenburg, einen würdigen und tollen Einblick in das Thema Fußball zu geben , ohne reißerisch zu wirken. In der Vergangenheit gab es andere Genre-Vertreter, die ihre zentralen Figuren scheinbar nur aufgrund von Katastrophen oder Skandalen auswählten. Die Dokumentation „Maradona“, die ebenfalls 2019 in den Kinos lief, ist handwerklich kein schlechter Film, doch wirkt die Geschichte nur deswegen spannend, da der Fall des einstigen Wunderfußballers zu einem traurigen Beispiel von Höhenflügen und Abstürzen wurde.

Auch Sönke Wortmanns „Deutschland. Ein Sommermärchen“ von 2006 beleuchtet eher eine Sensation, die das Land in Atem hielt . Überraschungen sucht man vergebens. Alles steuert auf das unerwartete Aus im Halbfinale zu, was für Tränen auf dem Feld und in den Fankurven sorgte. Ein Moment, den sich Fußballfreunde nur ungern in Erinnerung rufen. Im Gegensatz dazu kann Oldenburgs „Kroos“ mit einer Beobachtungsgabe überzeugen, an deren Ende kein Tiefpunkt oder besonderes Event steht. Es geht einfach um den Fußballer Toni Kroos, der sich durch Können und Sympathie ein filmisches Denkmal verdient hat.

Ziel im Blick

Zwar stieß vielen Fans der Wechsel von Toni Kroos von Bayern München zu Real Madrid unangenehm auf, doch die Chance auf einen neuen Schritt war da. Viel mehr spricht es für Toni Kroos, dass er das Engagement beim stetigen Tabellenreiter beendete und nach neuen Herausforderungen suchte. Lieber gehen, solange die Entscheidung noch bei einem selbst liegt – nach dieser Prämisse war der Wechsel auf internationalen Boden die richtige Entscheidung.

Wer mehr über Toni Kroos erfahren will, bekommt mit dieser Dokumentation die richtige Gelegenheit: ein unaufgeregtes Porträt, das mit seiner Schlichtheit begeistert – wie sein Protagonist!