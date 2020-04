Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich gegen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime ausgesprochen. "Wer neu in ein Pflegeheim kommt, muss vorher getestet werden. Das ist ein besseres Instrument als ein Aufnahmestopp", sagte Kretschmer den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).

Pflegebedürftige in einem Heim müsse man in besonderer Weise schützen. Deswegen gebe es zudem auch ein Betretungsverbot für Angehörige und andere Besucher, so der sächsische Ministerpräsident.



