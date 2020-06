Die Vorsitzende des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, hat den Start der Corona-Warn-App begrüßt. "Ein zentraler Baustein der Pandemiebekämpfung ist das Unterbrechen von Infektionsketten. Hier kann die neue Corona-App ein wertvoller Baustein sein", sagte Pfeiffer der "Rheinischen Post".

Zur Vorstellung der App am Dienstag sagte sie: "Wir sind gespannt auf deren Präsentation." Die App des Bundes wurde in der Nacht zum Dienstag zum Download bereitgestellt. Sie ist sowohl im App-Store von Google als auch bei Apple verfügbar. Offiziell vorgestellt werden soll die Anwendung am Dienstagvormittag in Berlin.



