Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat davor gewarnt, die Maskenpflicht an Schulen aufzuheben. Schüler seien eine besonders gefährdete Gruppe, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). Deswegen sei es weiterhin wichtig, dass Schüler regelmäßig getestet werden und "insbesondere in Gebieten, wo die Inzidenzzahlen vergleichsweise hoch sind, auch an der Maskenpflicht festgehalten wird".

Die Erwachsenen könnten die Kinder am besten schützen, "indem sie diese Maßnahmen mittragen und sich selbst impfen lassen", fügte Landsberg hinzu.



© dts Nachrichtenagentur