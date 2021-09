Kommunalwahlen in Niedersachsen gestartet

In Niedersachsen haben um 8 Uhr die Wahllokale für die Kommunalwahlen geöffnet. Der Urnengang bekommt gleichzeitig auch überregionale Bedeutung als letzter Stimmmungstest vor der Bundestagswahl. Mögliche Stichwahlen finden dann auch gemeinsam mit der Bundestagswahl am 26. September statt.

Von den rund 8,01 Millionen Einwohnern Niedersachsens sind 6,47 Millionen wahlberechtigt. Erwartet wird ein Rekordhoch an Briefwählern. Gewählt werden über 2.000 kommunale Vertretungen, darunter Kreistage und die hannoversche Regionsversammlung, die Räte der Städte und Gemeinden und Samtgemeinderäte, Stadtbezirksräte und die Ortsräte. In einigen Kommunen stehen zudem Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister zur Wahl, beispielsweise in Braunschweig, Osnabrück und Oldenburg.



