Der Präsident des Berufsverbands der Kinder und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, fordert eine Priorisierung von Eltern in der Impfkampagne. "Es wäre sehr sinnvoll, Eltern vor kinderlosen Erwachsenen im selben Alter zu impfen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Denn Kinder unter 16 Lebensjahren können im Moment noch nicht geimpft werden.

Aber auch sie müssten geschützt werden, damit sie wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. "Es geht dabei nicht nur um Schule und Kita, sondern auch um alles andere, was zum Leben eines Kindes oder Jugendlichen dazu gehört" so Fischbach. "All das geht im Moment, in dem man die Eltern prioritär impft."



