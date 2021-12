Kevin Kühnert ist zum neuen SPD-Generalsekretär gewählt worden. Auf dem Parteitag am Samstag erhielt er die erforderliche Anzahl an Stimmen. Das Ergebnis muss noch aus formalen Gründen per Briefwahl bestätigt werden.

