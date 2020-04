Kanzleramtsminister rät von Familienfesten im Sommer ab

Trotz der leichten Lockerungen der Corona-Maßnahmen rät Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) davon ab, Familienfeste wie etwa Hochzeiten für den Sommer zu planen. Bei der aktuellen Lage könne man das nicht empfehlen, sagte Braun in einer Sendung der "Bild". "Die Gefahr, dass man sie kurzfristig wieder absagen muss, weil das Virus noch den ganzen Sommer über im Land sein wird, ist einfach zu groß."

Wenn man eine Veranstaltung mit 150 Gästen aus dem ganzen Bundesgebiet mache, dann sei das aus der Sicht des Infektionsgeschehens "momentan auch nicht gut". Die Bundesregierung werde die Lockerungsmaßnahmen aber alle zwei Wochen präzisieren. "Dazu gehört auch zu prüfen, ab wie vielen Teilnehmern eine Veranstaltung untersagt bleibt", so Braun. Veranstaltungen über 1.000 Teilnehmer würden bis August aber "ganz sicher" untersagt bleiben. Im Moment sind gar keine Veranstaltungen erlaubt und damit auch keine Hochzeiten. Klar sei für ihn, dass dabei die Themen Wirtschaft und Bildung Vorrang vor Freizeitaktivitäten hätten. "Das wichtigste ist jetzt, dass die Wirtschaft schrittweise wieder läuft." Dahinter käme die Öffnung der Schulen und Kitas. "Auch da ist ein langsamer und vorsichtiger Weg zurück in die Normalität zunächst mal das Aller, Allerwichtigste. Und dann kommt die Frage nach unserer Freizeitgestaltung, und die steht wirklich an dritter Stelle", sagte der Kanzleramtsminister.



