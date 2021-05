Kantar/Emnid: Union und Grüne verlieren wieder

Die Union büßt laut neuer Umfrage von Kantar/Emnid die zweite Woche in Folge in der Wählergunst ein - und die Grünen sogar zum fünften Mal. Laut der am Freitag veröffentlichen Erhebung verlieren beide einen Punkt, die Union käme noch auf 25 Prozent, die Grünen auf 23 Prozent. SPD (15 Prozent), FDP (12 Prozent) und AfD (12 Prozent) hingegen können im Vergleich zur Vorwoche je einen Prozentpunkt zulegen.

Die Linkspartei verliert ebenfalls und wäre nach derzeitigen Daten mit sieben Prozent die kleinste im nächsten Bundestag vertretene Partei. Das Magazin Focus hatte die Umfrage in Auftrag gegeben, sie wurde unter 1.422 Befragten vom 19. bis 25. Mai 2021 durchgeführt.



