Auch in der neuen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar haben Grüne und SPD die Plätze getauscht. Nur noch 19 Prozent der Befragten würden ihre Stimme der Partei von Annalena Baerbock geben, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, so die Erhebung für das Magazin "Focus". Damit verlieren die Grünen im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozent an Zustimmung.

Die SPD legt zwei Prozent zu und liegt nun bei 21 Prozent. Die Union liegt weiterhin bei 22 Prozent. Die Zahlen der kleineren Parteien bleiben unverändert: FDP 12 Prozent, AfD 11 Prozent, Linke 7 Prozent. Befragt wurden zwischen dem 11. und 17. August 1.920 Personen. Am Vortag hatte bereits eine Forsa-Umfrage die SPD erstmals seit über einem Jahr wieder vor den Grünen gesehen.



© dts Nachrichtenagentur