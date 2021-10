Leipzig-Profi Kevin Kampl sieht die Champions-League-Plätze weiterhin als Saisonziel seines Vereins. "Es ist momentan keine einfache Phase, aber wir sind in der Bundesliga ordentlich zurückgekommen", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online. "Ich glaube, wir sind gut in der Spur, und ich bin mir sicher, dass wir in der Mannschaft wieder das nötige Selbstvertrauen besitzen."

Jetzt sei es wichtig, auch mal einen Lauf zu haben. "Und natürlich wünsche ich mir, dass wir die Champions-League-Plätze angreifen und uns dort festsetzen. Das ist unser Ziel und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das zusammen schaffen", sagte Kampl.



