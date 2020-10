Nach Angaben von FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn will der Rekordmeister den Wettbewerb in der Bundesliga trotz seiner aktuellen Dominanz "lebendig" erhalten. "Die Spannung des Sports entsteht durch die Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses. Von dieser Emotion lebt der Sport, deswegen kommen die Zuschauer", sagte Kahn dem Magazin GQ. In den letzten Jahren sei die Spannung, zumindest was den Titelkampf anbelange, deshalb verloren gegangen, weil der FC Bayern oft mit relativ vielen Punkten Vorsprung Meister geworden sei.

Es sei eine "unglaubliche Leistung der Mannschaft" gewesen, achtmal in Folge den Titel zu gewinnen. "Aber ich bin nicht so blauäugig, davon auszugehen, dass das immer so bleibt", so der Funktionär. "Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie man einen Wettbewerb lebendig erhält", fügte er hinzu. Kahn soll demnächst Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden der Bayern ablösen.



