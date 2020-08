Jeder Zweite recherchiert Krankheitssymptome im Netz

Jeder zweite Deutsche recherchiert seine Krankheitssymptome vor einem Arztbesuch im Netz. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach suchen 53 Prozent vor der Untersuchung nach ihren Symptomen im Internet - bei den Frauen beträgt der Anteil 61 Prozent und bei den Männern 45 Prozent.

Nach dem Arztbesuch recherchieren 61 Prozent der Bürger online ihre Diagnose - 66 Prozent von ihnen gaben an, sich in erster Linie eine Zweitmeinung einholen zu wollen. 62 Prozent suchen online nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten und 57 Prozent wollen sich generell zusätzliche Informationen zur Diagnose, Behandlung oder Erkrankung einholen. Fast jeder Dritte (31 Prozent) gab an, die Erläuterungen des Arztes nicht verstanden zu haben. Jeder Fünfte (20 Prozent) konnte sich nicht mehr an alle Details aus dem Arztgespräch erinnern. Für die Erhebung befragte Bitkom Research im April und Mai 2020 telefonisch 1.193 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.



