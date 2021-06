Im Rahmen der Corona-Impfkampagne in Deutschland ist jeder Dritte mittlerweile vollständig geimpft. Die entsprechende Quote stieg am Donnerstag auf 33,5 Prozent (Vortag: 32,4 Prozent), teilte das Robert-Koch-Instituts (RKI) mit. Die Zahl der erstmals verabreichten Dosen stieg unterdessen auf 43,45 Millionen.

Gegenüber den am Mittwoch im Laufe des Tages bekannt gewordenen Daten stieg die Zahl der Impflinge um 525.059 an. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 52,2 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 51,6 Prozent). Das Tempo der Erst- und der Zweitimpfungen stagniert allerdings weiter. Im Sieben-Tage-Mittel werden aktuell täglich etwa 300.000 Erst- und 510.000 Zweitimpfungen durchgeführt.



