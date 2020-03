Italien schließt wegen der Corona-Krise vorerst alle Läden, außer Apotheken und Supermärkten. Das sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend. Fabriken dürften unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen weiter geöffnet bleiben, auch Banken dürfen weiterarbeiten.

"Die Auswirkungen werden in 14 Tagen sichtbar sein", sagte Conte in Hinblick auf die Hoffnung, dass die Infektionszahlen dann spürbar zurückgehen. In Italien wurden mittlerweile über 12.000 Infektionen bestätigt, über 800 Menschen starben am Coronavirus. Rund eintausend Menschen gelten allerdings mittlerweile auch als geheilt.



