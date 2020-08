Iris Berben will weiter schauspielern

Iris Berben plant, auch nach ihrem bevorstehenden 70. Geburtstag weiter als Schauspielerin tätig zu sein. "Ich bekomme schon seit fünf Jahren Rentenzahlungen, aber mache trotzdem weiter", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Und weiter: "Solange ich gesund bin und es mir so viel Energie gibt - warum sollte ich aufhören? Ich hoffe, dass ich den Punkt finde, an dem ich die Bremse ziehen muss."

Die Schauspielerin wird am Mittwoch 70 Jahre alt. Berben sieht es als Privileg, dass sie im Gegensatz zu anderen älteren Schauspielerinnen immer noch viele gute Rollen angeboten bekommt. "Ja, das ist ein Privileg, aber ich kann nicht genau sagen, warum das so ist. Es ist unser System, aber es ist manchmal auch das Quäntchen Glück. Wir waren jahrelang in einer anderen Konstellation, in der Männerherrschaft", sagte sie dem RND. "Das ist ein System, das durchbrochen werden muss, da sind wir schon dran. Die Ungerechtigkeit ist aber nach wie vor da: Warum ist eine Schauspielerin in dem Alter nicht mehr interessant? Warum gibt es für junge Schauspieler nicht die Möglichkeit, eine Familie zu gründen und trotzdem diesen Beruf zu haben? Es gibt viele Baustellen, an denen wir arbeiten müssen."



© dts Nachrichtenagentur