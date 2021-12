Intensivmediziner fordern sofortigen Plan für Omikron-Welle

Der Leiter des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, hat den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aufgefordert, sich auf alle möglichen Szenarien einer Omikron-Welle im Frühjahr vorzubereiten. "Noch wissen wir nicht, wie gefährlich Omikron ist, wir müssen uns also auf alles einstellen", sagte der Intensivmediziner dem "Spiegel". Sollten sich die ersten Untersuchungen bestätigen, wonach die Impfstoffe nicht so gut gegen Omikron wirken wie gegen vorherige Varianten, müsse die Politik schnell handlungsfähig sein.

Quasi sicher sei, dass die Fallzahlen noch einmal zunehmen, sollte Omikron sich in Deutschland als dominante Variante durchsetzen. Doch die Intensivstationen seien bereits am Limit. "Wir müssen jetzt mit den Inzidenzen dringend ein gutes Stück runter, damit wir für Omikron Platz haben", so Karagiannidis. Die Ernennung Lauterbachs zum Gesundheitsminister hält der Intensivmediziner für die einzig richtige: "Da kann man meiner Meinung nach nicht einfach parteipolitisch irgendjemanden nehmen." Lauterbach habe eine "unglaubliche Expertise, daher ist er für uns extrem wichtig".



© dts Nachrichtenagentur