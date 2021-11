INSA: Ampel verliert etwas Wählergunst

Die Ampel-Parteien verlieren kurz vor der entscheidenden Phase ihrer Koalitionsverhandlungen etwas an Zustimmung. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, lassen sowohl SPD (26 Prozent) als auch FDP (13 Prozent) jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche nach. Die Grünen bleiben unverändert bei 15 Prozent.

Die Union erholt sich ein bisschen von ihrem Absturz, kann einen Punkt hinzugewinnen und kommt in dieser Woche auf 22 Prozent. AfD (11 Prozent) und Linke (5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Die sonstigen Parteien würden in dieser Woche 8 Prozent der Stimmen bekommen (+1). Für die "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut INSA 1.202 Personen im Zeitraum vom 8. bis zum 12. November befragt. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"



