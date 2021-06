Am Tag 166 nach Beginn der europaweiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der erstmals verabreichten Dosen in Deutschland auf 39,54 Millionen angestiegen, entsprechend 47,5 Prozent der Bevölkerung. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundesländer. Gegenüber den am Donnerstag im Laufe des Tages bekannt gewordenen 39,11 Millionen erstmaligen Verimpfungen stieg die Zahl der Impflinge um rund 427.000 an.

In den letzten sieben Tagen wurden täglich durchschnittlich 304.000 Menschen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Bei den Zweitimpfungen waren es deutlich mehr: 670.000 Menschen erhielten ihre vorerst letzte Dosis Impfstoff, die Quote der vollständig geimpften Personen stieg damit ohne mögliche Nachmeldungen innerhalb eines Tages von 23,9 auf 24,8 Prozent.



