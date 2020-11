Immer mehr Deutsche vereinbaren Arzt-Termine online. 32 Prozent haben das schon einmal gemacht, vor einem Jahr waren es noch 26 Prozent, so eine Studie des Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde. Ein weiteres Drittel (34 Prozent) kann sich vorstellen, Arzttermine künftig per Internet zu vereinbaren.

Darüber hinaus haben 62 Prozent Interesse daran, Krankschreibungen künftig digital vorzunehmen - also per E-Mail, Messenger oder App. Fast jeder Zweite (45 Prozent) würde auf diesem Weg auch gern mit Ärzten und Krankenhäusern kommunizieren. 37 Prozent lassen sich bereits per E-Mail oder SMS an Arzttermine erinnern, weitere 34 Prozent würden dies gern künftig tun. Bitkom Research hatte im April und Mai 1.193 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Frage lautete: "Welche der folgenden digitalen Angebote haben Sie bereits genutzt bzw. können Sie sich vorstellen, künftig zu nutzen?"



© dts Nachrichtenagentur