Hofreiter kritisiert Söder wegen Testpanne

Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wegen dessen Teststrategie scharf kritisiert. "Die aktuelle Testpanne in Bayern zeigt: Söder schießt mit seinem Aktionismus und einiger Selbstüberschätzung oft über das Ziel hinaus", sagte der Grünen-Politiker der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Das Angebot von Tests für alle, etwa an Autobahnraststätten, sei offenbar schlecht vorbereitet gewesen und habe die Behörden überfordert.

"Bei einem positiven Testergebnis müssen die Betroffenen schnellstmöglich informiert werden und nicht zwei Wochen warten - andernfalls wird die Gesundheit vieler Menschen aufs Spiel gesetzt." Söder müsse nun schleunigst dafür sorgen, dass die Betroffenen und vor allem auch mögliche Kontaktpersonen informiert und alle Fehler behoben werden. "Gerade jetzt in der Krise kommt es doch auf das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen und Entscheidungen an. Das darf nicht verspielt werden", so Hofreiter. Söder sei in der Pflicht, "die politische Verantwortung für dieses Chaos zu übernehmen".



