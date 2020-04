Hessen-SPD für Verzicht auf Diäten-Erhöhung

Die hessische SPD dringt angesichts der Coronakrise darauf, dass die hessischen Landtagsabgeordneten auf die anstehende Diäten-Erhöhung verzichten. "Ich persönlich hielte es für unangemessen, die Diäten in diesem Jahr nach oben anzupassen", sagte die hessische SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser der "Frankfurter Rundschau" (Freitagsausgabe). Hessens Abgeordnete orientieren sich normalerweise am Anstieg der durchschnittlichen Löhne in dem Bundesland im vergangenen Jahr.

Dieser Nominallohnindex betrug nach Berechnungen des Statistischen Landesamts 2,3 Prozent, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet. Die Einkommensverluste der Bevölkerung, die in der Coronakrise entstehen, würden sich erst im kommenden Jahr im Index widerspiegeln. "Die wirtschaftlichen Einbußen durch die Coronakrise sind schon jetzt erheblich", so Faeser. "Wir können also mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass der Nominalindex 2020 und damit auch die Bezüge der Mitglieder des Landtags sinken werden - allerdings erst im kommenden Jahr."



© dts Nachrichtenagentur