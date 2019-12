Schauspieler Billy Boyd glaubt daran, dass wie in Film-Sagas à la "Der Herr der Ringe" oder "Star Wars" auch in Wirklichkeit am Ende das Gute gewinnt. "Vielleicht habe ich zu viel Tolkien gelesen und "Star Wars" gesehen, aber ich glaube fest daran, dass alles gut wird", sagte der Darsteller des Hobbits Pippin in Peter Jacksons Film-Trilogie "Der Herr der Ringe" dem "Mannheimer Morgen" (Samstagsausgabe). Der Schotte ergänzte: "Manchmal müssen die Zeiten wohl finsterer werden, damit wir das Licht besser sehen."

Genau das lerne man aus Tolkiens Fantasy: "Völlig verschiedene Leute - Menschen, Hobbits, Elben oder Zwerge - kommen zusammen, und schaffen das Unmögliche."



© dts Nachrichtenagentur