Die Landtagswahl in Thüringen findet statt am 25. April nun am 26. September 2021 statt. Grund dafür seien die hohen Corona-Infektionszahlen, sagte die Thüringer Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz. Darauf hätten sich die Spitzen von Linken, SPD, Grünen und CDU geeinigt.

Somit findet die Landtagswahl nun am selben Tag statt wie die Bundestagswahl. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) regiert das Bundesland seit März 2020 mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, die im Parlament auf Stimmen der oppositionellen CDU angewiesen ist, mit der man sich vergangenes Jahr noch auf eine befristete Zusammenarbeit verständigt hatte.



© dts Nachrichtenagentur