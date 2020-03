Heiko Herrlich wird neuer Augsburg-Trainer

Der Bundesligist FC Augsburg hat Heiko Herrlich als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte der Verein am Dienstagvormittag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. "Wir sind überzeugt mit Heiko Herrlich einen Trainer gefunden zu haben, der optimal zum FCA passt", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter am Dienstag.

Herrlich erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und wird damit Nachfolger des am Montag entlassenen Martin Schmidt. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung beim FCA", ließ sich Herrlich zitieren. Er sei dankbar dafür, in Augsburg die Chance zu bekommen, "als Trainer wieder täglich mit einer Mannschaft intensiv arbeiten zu können". Herrlich hatte in seiner bisherigen Trainer-Karriere unter anderem den SSV Jahn Regensburg zu zwei Aufstiegen in Folge geführt und war als Trainer bei Bayer 04 Leverkusen aktiv.



© dts Nachrichtenagentur