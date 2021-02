Haus der Geschichte hat Impf-Ampulle aus erster Biontech-Charge

Der Präsident der Bonner Stiftung Haus der Geschichte, Hans Walter Hütter, hat sich nach eigenen Angaben eine Ampulle aus der ersten Charge des Biontech-Impfstoffs für sein Museum gesichert. "Wir haben schon mehr als 400 Objekte zur Pandemie gesammelt. Und wir haben uns eine Ampulle aus der ersten Charge des Biontech-Impfstoffs gesichert", sagte der Museumschef der "Rheinischen Post" (Online).

Sie stehe für das "Licht am Ende des Tunnels, für den medizinischen Fortschritt", ergänzte der Historiker. Hütter bezeichnete die Pandemie "als epochalen Einschnitt in die jüngere Geschichte". Das sei nur mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergleichbar. "Genauso hat die Corona-Pandemie das Leben eines jeden Menschen in diesem Land, in Europa, in weiten Teilen der Welt betroffen." Medizinhistorisch sei die Pandemie auch ein epochales Ereignis. "Es gab noch nie eine Pandemie, in deren Verlauf bereits ein Gegenmittel entwickelt wurde", machte der Historiker Hoffnung auf eine Überwindung der Coronakrise.



© dts Nachrichtenagentur