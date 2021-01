Haseloff ruft Bürger zu noch größerer Vorsicht auf

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Bevölkerung aufgerufen, sich im Privatleben stärker vor Corona-Infektionen zu schützen. Eine Aufhebung des Shutdowns lehnt er ab: "Zurzeit ist an größere Lockerungen leider nicht zu denken", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben) mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag. "Das Infektionsgeschehen ist in Deutschland insgesamt weiterhin auf einem zu hohen Niveau. Wir müssen versuchen, die Infektionsketten auch in der nächsten Zeit zu unterbrechen. Daran kann jeder durch die Einhaltung der Hygieneregeln vor allem im privaten Umfeld beitragen", so Haseloff.

Ferner drängte er auf schnelle Impfungen: "Wichtig ist eine möglichst zügige Impfung weiter Bevölkerungsteile."



