Fußball-Drittligist Hansa Rostock steigt in die 2. Bundesliga auf. Mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen den VfB Lübeck am 38. Spieltag sichern sich die Norddeutschen den zweiten Tabellenplatz, der den direkten Aufstieg bedeutet. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





© dts Nachrichtenagentur