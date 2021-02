Grünen-Chef Robert Habeck hat der Union ein "verhunztes Verständnis von Konservatismus" vorgeworfen. "Konservativ ist, dass man von seiner Hände Arbeit leben können muss und der Lohn dafür ausreicht", sagte Habeck der "Bild am Sonntag". In Deutschland werde aber Kleidung verkauft, die unter Hungerlöhnen im Ausland hergestellt wurde und Bauern würden gezwungen, immer billiger zu produzieren.

Konservativ sei außerdem, "dass Regeln eingehalten werden, auch von den Mächtigen, dass Steuerdumping und Steuerhinterziehung hart bekämpft wird, man Menschen in Not hilft, die Lebensgrundlagen schützt". Das alles tue die Union nicht. "Sie weiß nicht mehr, wofür sie eigentlich steht." Die Union sei "ausgelaugt, sie weiß nicht, wohin", so der Grünen-Chef.



© dts Nachrichtenagentur